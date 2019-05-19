جمعية الإمارات لبيوت الشباب تنظم «صحتك في المشي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب أول من أمس بالعاصمة أبوظبي فعالية (صحتك في المشي) والتي تقام للعام السابع على التوالي، حيث أقيمت تلك النسخة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بمشاركة 250 فرداً من فئات عمرية مختلفة.

واستضاف شاطئ الحديريات بأبوظبي فعاليات المبادرة المجتمعية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وتأتي ضمن عام التسامح وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة والحركة، مهما كان نوع النشاط أو المسابقة التي يقوم بها الفرد، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تشييد مجتمع صحي ينعم بالعافية والسعادة ليتمكن فيه الإنسان من إنجاز مهامه بصورة طبيعية، بما يعود بالفائدة المرجوة على الجميع.

وحضر الفعالية جاسم علي عبدالله رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب.