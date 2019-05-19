فشل مفاوضات نادي بايرن ميونيخ و«بي إم دبليو»

المصدر: برلين - وكالات

فشلت المفاوضات الخاصة بعقد الرعاية بين شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات ونادي بايرن ميونخ، على نحو مفاجئ. وصرح متحدث باسم الشركة أمس بأن «المفاوضات انتهت، ولن نكون رعاة بايرن ميونخ»، ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل.

كان الجانبان أكدا في مارس الماضي الخطط الخاصة بإبرام شراكة استراتيجية بينهما، وأعلن أولي هونيس رئيس نادي بايرن، أن المسألة تتعلق باتفاق بين الجانبين لكرة القدم وكرة السلة في النادي. تجدر الإشارة إلى أنه في حال كانت «بي إم دبليو» نجحت في اتفاقها مع البايرن، فإنها كانت ستزيح شركة أودي من رعاية النادي البافاري.