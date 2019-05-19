الزمالك يسعى لتأكيد تفوّقه على الأندية المغربية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يخوض فريق الزمالك المصري، مواجهة صعبة، اليوم، أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى بطل مصر لتأكيد تفوقه على الفرق المغربية، لا سيما أنه فاز بآخر لقبين قاريين على حساب منافسيه من المغرب، وتوج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002، على حساب الرجاء.

فيما حصد لقب السوبر الأفريقي عام 2003 على حساب الوداد.ووصلت بعثة الزمالك إلى المغرب، الجمعة،وأجرى الفريق مرانه الأول في اليوم ذاته، وحرص السويسري كريستيان غروس، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين، لمطالبتهم بضرورة التركيز واللعب بروح قتالية.