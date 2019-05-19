كونتي يتصدر الترتيب العام في جولة إيطاليا

المصدر: روما - وكالات

قدم فاليريو كونتي من فريق الإمارات أداء تاريخياً مذهلاً في المرحلة السادسة من جولة إيطاليا، ليتمكن الإيطالي من الفوز بالمركز الثاني في المرحلة، والتقدم إلى صدارة التصنيف العام في الجولة.

وكان كونتي ضمن مجموعة متقدمة من 12 دراجاً، انفصلت في وقت مبكر من السباق الذي امتد على طول 238 كم، انطلاقاً من كاسينو وصولاً إلى سان جيوفاني روتوندو، وحافظت المجموعة على تقدمها طوال السباق.

ومع وصولهم إلى مسافة التسلق الأخيرة، انطلق الدراج فاوستو ماسنادا، محاولاً التقدم على منافسيه، إلا أن كونتي استطاع اللحاق به سريعاً قبل 20 كم من خط النهاية، ليتمكن الاثنان من التقدم على المجموعة المتقدمة بفارق 35 ثانية، والتقدم على المجموعة الرئيسة بفارق 7 دقائق.