مورينيو يدعم ماريو بالوتيلي

المصدر: باريس - وكالات

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب إنتر ميلان الأسبق، عن اعتقاده بأن الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا سيتحسن في المستقبل.

وقال مورينيو: «ماريو يمكنه أن يكون أفضل مما هو عليه ، لقد أخبرت الشيء ذاته لأحد اللاعبين أخيراً، فقال لي: أنت على حق لكني أحب أن أكون ما أنا عليه». وتابع: «لدى بعض اللاعبين هذه العقلية، فهم يحبون أن يكونوا ما هم عليه، أحياناً ما يكون الأمر كذلك لأن من حولهم لا يساعدونهم، لكني أحب ماريو حقاً».

وواصل مورينيو: «كان يمكن أن يكون أفضل، لكنه جيد على تلك الحالة، لقد حصل على بطولات في إنجلترا وإيطاليا، وفاز بدوري الأبطال، وسوف يتحسن في المستقبل ». ويلعب بالوتيلي حالياً مع مرسيليا الذي انضم إليه في يناير الماضي، حيث شارك مع الفريق في 12 مباراة وسجل ثمانية أهداف.