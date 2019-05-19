لومار يغادر النجم الساحلي

المصدر: تونس - صالح قادري

رغم تمسك رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين به حيث بذل مجهودات كبيرة لإقناعه بالمواصلة فإن المدرب الفرنسي روجي لومار قد قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي لنفس الأسباب التي اعتاد تقديمها وهي عائلية.

ومن أجل ربح الوقت انطلق مسؤولو النجم في البحث عن البديل المناسب من خلال اتصالات مكثفة مع أطراف عدة، وتفيد آخر الأخبار الرائجة في مدينة سوسة معقل النجم أن اختيار مسؤولي النجم قد وقع على مدرب هولندي لم يقع الكشف عن هويته.

وقد ربط بعض الملاحظين والعارفين بخفايا أجواء سوق المدربين أن المدرب الهولندي الذي وقع الاتفاق معه قد يكون مدرب الصفاقسي رود كرول الذي أعلن منذ حوالي شهر مغادرة الصفاقسي نهاية الموسم.