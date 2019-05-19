شداد يهدد الأندية السودانية بالحرمان من المشاركات الخارجية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، إن رفض الأندية اللعب بمنافسة الدوري الممتاز، مخالف للنظام الأساسي، ومخل بشروط الرخصة التي تخول للأندية المشاركة أفريقيا.

وأضاف أنهم في اتحاد كرة القدم سيخاطبوا الاتحادين، الأفريقي والعربي، بحقيقة الأوضاع الكروية في السودانية، وحال تعذر اللعب وفق ما يتم من برمجة، لن تكون هناك أي مشاركة خارجية بلا لعب محلي.

وأضاف رئيس الاتحاد في حديثه، أنهم طرحوا عدداً من الحلول لإكمال الموسم، مثل قيام المنافسة من مجموعتين في مدينتين، ورأى شداد أن ذلك يقلل تكلفة الترحيل التي يتكفلون بها، ويمكن أن تحوّل لنفقات الإقامة، وعلق شداد أنهم لم يتلقوا شكوى من الترحيل من جانب الأندية، ولكنهم من تلقاء أنفسهم بادروا بتدشين خدمة الترحيل من جانب الاتحاد، الموسم الماضي.