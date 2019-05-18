رونالدو يطلب الزواج من إسبانية

المصدر: البيان الالكتروني

تقدم مهاجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، النجم كريستيانو رونالدو، بطلب الزواج من عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز.

ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ميرور" البريطانية قولها إن رودريغيز وافقت على طلب الدون.

وظهر النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عاما مع جورجينا (25 عاما) واضعين حول إصبعيهما خاتمين من نوع واحد، من صنع الشركة الفرنسية "Cariter".

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016.

ولدى رونالدو، ابن بكر هو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.