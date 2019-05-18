مان سيتي على أعتاب إنجاز تاريخي

المصدر: لندن - وكالات

يقف مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمثل بإحراز الثلاثية المحلية عندما يلتقي واتفورد في نهائي كأس انجلترا على ملعب ويمبلي في لندن اليوم.

وكان سيتيزن توج بكأس رابطة الأندية، قبل أن ينهي سباقاً مثيراً في الدوري المحلي محتفظاً بلقبه بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر ليفربول. ولم يسبق لأي فريق أن جمع الثلاثية المحلية في موسم واحد، لكن كتيبة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا تقف على بعد 90 أو 120 دقيقة لتحقيق ذلك.

وقال قائد سيتي فينسنت كومباني «أنا أتطلع قدماً إلى التتويج بكأس انجلترا. لا يمكن أن تدركوا مدى الأولوية التي نوليها لهذه الكأس». أما مدرب سيتي غوارديولا فقال «الفوز يصبح إدماناً. عندما تفوز بلقب ما تريد إحراز التالي ثم التالي». وأضاف «الفوز يجعل الحياة أفضل وأسهل ويعزز من مكانة النادي». وعلى الرغم من أفضليه فريقه على واتفورد في النهائي أكد المدرب الكاتالوني أن كل شيء ممكن في المباراة النهائية.