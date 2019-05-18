«يويفا» يسعى إلى مضاعفة عدد اللاعبات بحلول 2024

دشن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة عدد اللاعبات بحلول 2024.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد اللاعبات في 55 اتحادا وطنيا إلى 2.5 مليون مع دعم مسابقتي بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان أمس «كرة القدم النسائية هي شغلنا الشاغل اليوم وليس غداً.»إنه واجبنا في الاتحاد الأوروبي.. تمكين المرأة في كرة القدم«.

وتابع»سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة في هذه الرياضة لتحقيق أعلى الغايات والأهداف». وتسعى الخطة كذلك لتحسين عقود وحياة اللاعبات ومضاعفة حجم تمثيل المرأة في جميع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.