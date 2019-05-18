«قطاع الألعاب في شباب الأهلي» يكرم المندوس وخياط عميد الكويت

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كرم قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، كلاً من شركة المندوس وخياط عميد الكويت، وذلك تقديراً لتعاونهما مع القطاع في تقديم هدية العيد للاعبي المراحل السنية لمختلف الألعاب الرياضية المنضوية تحت لواء القطاع.

وجرى التكريم بحضور اللواء محمد أحمد المري، رئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وماجد أهلي عضو مجلس الإدارة.وقام قطاع الألعاب الرياضية بتسليم ملابس ومستلزمات العيد مكتملة لكل اللاعبين في مختلف فرق المراحل السنية.

وذلك في إطار اهتمامه بلاعبي المراحل السنية، وتشجيعاً لهم لمواصلة العطاء، وتعزيز ارتباطهم بالنادي باعتبارهم عماد مستقبل فرق قطاع الألعاب الرياضية. ومن جانبه، ثمن اللواء محمد أحمد المري، تعاون شركة المندوس وخياط عميد الكويت مع القطاع، مبيناً أن هذا التعاون يأتي في إطار تكامل الأدوار بين الأندية الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص.