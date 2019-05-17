شارابوفا تغيب عن رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا الفائزة مرتين ببطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أول من أمس على حسابها في إنستغرام، أنها لن تشارك في نسخة هذا العام التي تنطلق في 26 مايو بسبب إصابة في كتفها.

ولم تلعب شارابوفا (32 عاماً) الحائزة خمسة ألقاب كبيرة، منذ انسحابها من دورة سان بطرسبورغ، مسقط رأسها، نهاية يناير.

وأضافت مع صورة ترفع فيها الكأس التي حصلت عليها في رولان غاروس عام 2014، «القرارات الصحيحة قد لا تكون أحياناً هي الأسهل». وتابعت شارابوفا التي أحرزت لقبها الأول في البطولة الفرنسية عام 2012، «من الأخبار الجيدة، أني عدت إلى التدريب واستعدت رويداً رويداً بعض القوة في كتفي».