تشيلسي يفوز على نيو إنغلاند ودياً

المصدر: لوس آنجلس - أ ف ب

فاز تشيلسي ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على نيو إنغلاند الأمريكي 3-صفر، أول من أمس، في مباراة خيرية أقيمت في مدينة بوسطن الأمريكية.

وافتتح روس باركلي التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يضيف باركلي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60.

وتم تنظيم المباراة تحت شعار «صافرة النهاية ضد الكراهية»، بتوجيه من مالك نيو إنغلاند، روبرت كرافت، الذي يملك أيضاً فريق كرة القدم الأمريكية نيو إنغلاند باتريوتس. ومكنت المباراة الخيرية من جمع 4 ملايين دولار، سيتم توزيعها على الجمعيات التي تكافح التمييز والعنف.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال في نهائي «يوروبا ليغ» 29 الحالي في باكو.