ليفاندوفسكي مطلوب في سان جرمان ومان يونايتد

المصدر: برلين - أ ف ب

أكدت مجلة «كيكر» الألمانية المتخصصة في كرة القدم، أمس، أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ تلقى عرضين من باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة، أن «بايرن ميونيخ يرغب في تمديد عقد هدافه حتى 2022، لكنه يعاني لإتمام الصفقة»، مضيفة، أن عرض النادي البافاري «قد لا يكون مناسباً للبولندي الذي يملك حالياً عرضين من مان يونايتد وسان جرمان».

في نهاية موسم 2017-2018، لم يخفِ ليفاندوفسكي طموحه بتغيير النادي البافاري، لكنه كان يحلم وقتها بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بيد أن الصفقة لم تتم.