الترجي يوسّع الفارق مع ملاحقيه في الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

دعم الترجي التونسي متصدر بطولة الدوري الفارق في النقاط بينه وبين ملاحقيه النجم الساحلي والنادي الصفاقسي ليصبح 9 نقاط.

وذلك بعد فوزه أول من أمس أمام الملعب القابسي بهدفين دون رد سجلهما سعد بقير والنيجيري لوكازا. وقال مدرب الترجي معين الشعباني: إن فريقه اكتفى بالمهم وهو الفوز في غياب ما لا يقل عن ثماني ركائز ركنوا للراحة، استعداداً لمباراة الغد أمام النجم الساحلي وذهاب نهائي رابطة الأبطال أمام الوداد البيضاوي 24 الجاري.

ومن جهة أخرى، اشتد الصراع على الوصافة بعد أن التحق النجم الساحلي بالنادي الصفاقسي إثر فوزه أمام مضيفه البنزرتي بهدف دون مقابل، ويتقابل الفريقان الأربعاء المقبل بصفاقس، وإثر خسارته أمام الترجي التونسي انحدر الملعب القابسي إلى آخر الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن متذيل الترتيب نادي حمام الأنف.