بورتو يعرض على كاسياس البقاء بعد الاعتزال

المصدر: لشبونة - أ ف ب

سيكون بمقدور حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة حتى لو قرر إنهاء مسيرته الرياضية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو الحالي، بحسب ما أعلن رئيس النادي البرتغالي أمس.

وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا لصحيفة «أو جوغو» المحلية: «هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة».

وأدخل كاسياس، إلى المستشفى بحالة طارئة إثر أزمة قلبية خلال تمارين فريقه نتيجة انسداد «حاد» في الشرايين. وغادرها بعد خمسة أيام، مشيراً إلى أن مستقبله الكروي غير مؤكد.