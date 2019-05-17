إلغاء الدوري مطلب ترفعه الأندية السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال رئيس الأمل عطبرة جمال حسن سعيد، إن مطالب الأندية واضحة وهي إلغاء الموسم لأن الأوضاع السياسية لا تسمح بذلك، وذكر سعيد في تصريحات أن اتحاد كرة القدم السوداني يديره شخص واحد ممثلاً في كمال شداد، مشيراً إلى أن ما يحدث فيه حالياً لا علاقة له بالمؤسسية، وأوضح جمال حسن سعيد، أن شداد رفض مقابلة أندية الممتاز، مبيناً أن الخطوة الأخيرة التي قام بها تجمع الأندية بتجاهل دعوة شداد لاجتماعٍ منطقية بناء على قراره الأول.

وأضاف: شداد رفض مقابلة ممثلي الأندية الذين يمتلكون تفويضاً من مجالس الإدارة، فكيف يطلب الاجتماع برؤساء الأندية؟.

واقترح مأمون بشارة عضو الاتحاد السوداني ومقرر لجنة المسابقات، دعوة طارئة لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد، كاشفاً بأن ما طرحته الأندية جدير بالنظر، ولكن مكانه المجلس.