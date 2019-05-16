هاميلتون يهدي طفلاً مصاباً بالسرطان سيارة فورمولا 1

المصدر: البيان الالكتروني

في لفتة إنسانية، أرسل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، سيارة فورمولا1 إلى منزل هاري شو الطفل الصغير ذي الـ 5 أعوام، المصاب بنوع نادر من السرطان الذي لا يرجى شفاؤه.

كان هاري قد بعث برسالة إلى هاميلتون، على تويتر، تتضمن مقطع فيديو يتمنى له فيها حظاً سعيداً قبل خوضه سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد فوزه بالسباق أهدى هاميلتون سائق مرسيدس هذا الانتصار لهاري، وأعاد نشر رسالته على صفحته على تويتر، قائلاً إنه استلهم الفوز من الطفل الذي وصفه بـ "ملاك صغير".

وقال جيمس شو والد هاري، إن ابنه يعشق السيارات ومعجب للغاية بهاميلتون، مما دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس وإبلاغهم بحالة هاري وبحبه لهاميلتون.

وأوضح شو أن هاري طفل قوي لا يشعر باليأس مطلقاً، وهو ما جعله على قيد الحياة حتى الآن.