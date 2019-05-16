عمار الجنيبي حكم فيديو في مونديال الشباب

المصدر: دبي - العوضي النمر

غادر حكمنا الدولي الدكتور عمار الجنيبي، متوجهاً إلى بولندا، للمشاركة كحكم فيديو في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في نسختها الـ 22، والتي ستقام في مدينة جدينيا البولندية، وهي البطولة التي تستضيفها بولندا خلال الفترة ما بين 23 مايو و15 يونيو، بمشاركة 24 منتخباً، حيث تم تقسيمها إلى ست مجموعات، وقد تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات، تبعاً لنتائجها في بطولة العالم الأخيرة تحت العشرين، بالإضافة إلى معايير أخرى، وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويعتبر الحكم عمار الجنيبي «طبيب الأسنان»، صاحب خبرة كبيرة في البطولات العالمية والقارية، وشارك مؤخراً في نهائيات كأس آسيا، والتي أقيمت في الإمارات، كما أدار العديد من المباريات المهمة قارياً ومحلياً.