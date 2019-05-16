«عمان المفتوحة» تضمن مكانها في «السباق إلى دبي»

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف واللجنة العمانية المنظمة للغولف أمس، عن شراكة لمدة ثلاث سنوات، لضمان إقامة بطولة عمان المفتوحة للغولف في موسم «السباق إلى دبي» التابعة للجولة الأوروبية، والتي سوف تقام في الموج للغولف في العاصمة العمانية مسقط حتى عام 2021.

وحقق اللاعب الأمريكي كرت كيتاياما عودة رائعة للفوز بلقبه الثاني في الجولة الأوروبية في موسم «السباق إلى دبي» في بطولة عمان المفتوحة للغولف في فبراير.

ويعد هذا العام الثاني لبطولة عمان المفتوحة للغولف، ويعتبر نادي الموج للغولف من الملاعب المعترف بها عالمياً وقام باستضافة العديد من البطولات العالمية للمحترفين، بالإضافة إلى استضافته نجوم التحدي الأوروبي.