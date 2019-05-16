تلاسن بين رئيسي «الزمالك» المصري و«نهضة بركان» المغربي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تصريحات نارية بدأت مبكراً، بين مسؤولي ناديي الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي، قبل مباراة الفريقين يوم 19 مايو الجاري، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على أن تجرى مباراة الإياب بالقاهرة، يوم 26 من الشهر ذاته.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحذيراً إلى فوزي لقجع، رئيس نهضة بركان، من أية مضايقات يتعرض لها فريقه بالمغرب، وأكد أن المعاملة ستكون بالمثل مع الفريق المغربي، وأن لقجع سيكون وحده المسؤول عن أي توتر.

من جانبه رد لقجع، وقال: إنه لم يلتقِ برئيس الزمالك من قبل، لكن عليه أن يطور من استخدام أساليبه للضغط النفسي على المنافس، لأن الأمر في العالم كله تطور».