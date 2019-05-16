دولي اليد يتفقد منشآت السعودية لاستضافة «سوبر غلوب»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد متمثلاً بماركو توسي وعلاء السيد، السعودية، للوقوف على الاستعدادات المبدئية لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة العالم للأندية (سوبر جلوب)، والمقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل في الدمام، وكان في استقبالهما أمين عام الاتحاد محمد الجوهر، وعضو لجنة المسابقات محمد الدخيل.

وتم خلال الزيارة التي استمرت 3 أيام، زيارة صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي ستحتضن منافسات البطولة والاطلاع على كل مرفقاتها، وتواجد في هذه الزيارة عضو مجلس إدارة الاتحاد د. ناصر الشمري، ومدير الصالة خالد الحوار، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالدمام ضياء آل إبراهيم.