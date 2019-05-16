أوليسي ثالث المرحلة الرابعة لجولة إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

تألق الدراج دييغو أوليسي من فريق الإمارات في المرحلة الرابعة من جولة إيطاليا التي شهدت حادثين في الجزء الأخير منها، وتمكن ثلاثة دراجين من فريق الإمارات من التقدم إلى موقع مميز مع اقترابهم من الكيلومتر الأخير من السباق، وهم ماركو ماركاتو وفاليريو كونتي ودييغو أوليسي، حيث قدم الأخير أداء مميزاً على مسافة التسلق القصيرة قبيل خط النهاية، إلا أن منافسه ريتشارد كاراباز (فريق موفيستار) استطاع تجاوزه في أداء هجومي قوي ليحل في المركز الأول، يليه كاليب إيوان (لوتو سودال) الذي حل ثانياً، ثم أوليسي الذي احتل المركز الثالث. .

وبفضل هذه النتيجة تمكن أوليسي من الصعود ثمانية مراكز في ترتيب التصنيف العام ليحل في المركز الخامس.