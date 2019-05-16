اتحاد الشطرنج يعتمد أجندة المشاركات الخارجية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماعات وتوصيات اللجان، وحضر الاجتماع الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد، وعبدالعزيز خوري نائب رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، وفوزية عباس رئيس اللجنة الفنية، وهشام الطاهر وعبدالله عبدالرحمن عضوا مجلس الإدارة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المشاركات الخارجية، منها المشاركة في الآسيوية والعربية وبطولة آسيا الغربية، ومشاركة سالم عبدالرحمن في بطولة كأس العالم، كما تشارك المنتخبات في بطولة العرب للفئات السنية للذكور والإناث خلال الفترة 19 إلى 24 يوليو المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.