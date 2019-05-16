انهيار مجلس الوفاق المريخي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تفجرت الأوضاع داخل مجلس الوفاق المريخي، في السودان، بعد استقالة دفع بها مجموعة من الأعضاء، ضمت كلاً من الرئيس محمد الشيخ مدني، ونائبه عبد الباسط سبدرات، مساعد الرئيس اوكتاي شعبان، عبد المنعم النذير، أمين المال عبد الرحيم بدر الدين، كمال شقاق، عثمان عبد العظيم، إلى مجلس الشباب والرياضة بولاية الخرطوم.

وأفادت أخبار، رشحت أمس، أن الخطوة تأتي لخلافات إدارية طيلة الفترة الماضية، كما أن رئيس النادي ومجموعته، أبدوا عدم رضائهم عن تصرفات بقية الأعضاء، على رأسهم الصادق مادبو أمين المال المنتخب. وكان مادبو قد طالب بتقلّده منصب أمين المال، بعد عودته من فرنسا، باعتبار أنه منتخب من الجمعية العمومية، كما اتهم مادبو مجلس الوفاق بالفشل.