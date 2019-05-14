البنزرتي: مواجهة الترجي لها طعم خاص

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد فوزي البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي المغربي، في حديث صحافي، أن مواجهة الترجي التونسي في نهائي رابطة الأبطال الأفريقية، لها طعم خاص، بحكم أنه سيجد نفسه وجهاً لوجه مع أهله وناسه، مضيفاً بوصفه مدرباً محترفاً، فإنه سيدافع على لون الوداد، وسيعمل على قيادته نحو الزعامة الأفريقية، مع احترامه الشديد للاعبي الترجي التونسي، بقيادة مساعده السابق معين الشعباني، الذي قال عنه بأنه حقق الامتياز، وأثبت أنه تلميذ نجيب، وهو أمر يسعده كثيراً.

وأفاد البنزرتي بأنه من الجنون التكهن بهوية البطل الأفريقي، وأن الحظوظ متساوية، ومن المتوقع أن تبلغ المواجهة أعلى الدرجات، بما أن الفريقين يعرفان بعضهما، وشدد البنزرتي على ضرورة أن يضرب فريقه بقوة في مباراة الذهاب، لأن مباراة العودة في رادس لن تكون سهلة.