عبد الله حسن يُحاضر في البرازيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعوة من الأكاديمية البرازيلية للتدريب، التابعة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يُغادر اليوم إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، المحاضر الوطني والآسيوي عبد الله حسن مدير قسم التدريب باتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك للمشاركة في الدورة التدريبية لنيل الرخصة A، التي ينظمها اتحاد السيليساو، بمشاركة مجموعة كبيرة من المدربين البرازيليين ودول أمريكا الجنوبية.

وسيقدم عبد الله حسن خلال الدورة، محاضرة حول تأثير المدربين من المدرسة البرازيلية في تطوير كرة القدم الإماراتية والآسيوية، إلى جانب مناقشة مناهج التدريب في البرازيل، وبحث سبل تبادل الخبرات في مناهج الدورات التدريبية للفئات المختلفة بين الاتحادين البرازيلي والإماراتي، وفق قواعد وشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى إدارته لورشة عمل حول المتطلبات الحديثة للمدربين البرازيليين، للعمل في الاتحادات الوطنية الآسيوية.