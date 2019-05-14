جافيريا يتألق في أول سباقات جولة إيطاليا 2019

المصدر: روما - البيان الرياضي

افتتح فيرناندو جافيريا، الدراج في فريق الإمارات أولى مشاركاته في سباقات الجولة الإيطالية بإحراز المركز الرابع في أولى مراحل سباقات الطرق في الجولة لهذا العام، في حين حل باسكال آكرمان من فريق بورا هانزغروي في المركز الأول في سباق السرعة الحماسي.

امتدت المرحلة الثانية من السباق من بولونيا إلى فوتشيكيو وشهدت تقدم المجموعة الرئيسية بسرعة عالية. وشهدت المرحلة انفصال 8 دراجين عن المجموعة الرئيسية بصورة تدريجية، ليتبقى منهم 3 دراجين قبل انتهاء المرحلة بمسافة 7 كم. وعند خط 3 كم قبل النهاية، تسارعت وتيرة السباق، حيث اشتدت المنافسة بين الدراجين لتحقيق مراكز متقدمة على مسار السباق الصعب، حيث استفاد جافيريا من خبرته الكبيرة في المناورة ليبقى في صدارة المجموعة، ويتفادى التعرض لأي حادث خلال الكيلومتر الأخير من السباق واندفع الدراجون بسرعة فائقة قبل 200 متر من خط النهاية، وتمكن جافيريا، من تحقيق المركز الرابع .

وتعليقاً على مجريات السباق، قال جافيريا: «لم أكن في وضع مثالي بعد مسافة التسلق الأولى من السباق، ولعل السبب كان برودة الطقس، لكنني حاولت الصمود والتقدم، ووددت لو أنني حققت نتيجة أفضل بعد الدعم الكبير الذي تلقيته من رفاقي في الفريق. كانت مجريات السباق مثالية قبيل مسافة السرعة الأخيرة في السباق، لكن أدائي لم يكن في أفضل أحواله. لقد مضت بضعة أسابيع على آخر مشاركاتي في السباقات، وعليّ أن أحسن من أدائي وسرعتي، وكلي ثقة بأنني سأنجح في ذلك».