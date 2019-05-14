برايتون يتخذ القرار «الصعب» بإقالة هيوتن

المصدر: لندن - وكالات

قرر برايتون أمس إقالة مدربه الإيرلندي كريس هيوتن غداة اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة عدها رئيس النادي طوني بلوم أحد «أصعب القرارات» التي اضطر لاتخاذها. وجاء قرار التخلي عن المدرب البالغ من العمر 60 عاماً رغم قيادته برايتون إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا وإبقائه في الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم ثانٍ على التوالي.

وأوضح بلوم السبب الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار الذي «كان من دون شك أحد أصعب القرارات التي اتخذتها كرئيس لبرايتون أند هوف ألبيون، لكني اضطررت إلى القيام بذلك نظراً إلى معاناتنا في النصف الثاني من الموسم حيث عرف الفريق الكثير من النتائج السلبية وكاد أن يهبط إلى الدرجة الأولى».