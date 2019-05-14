طائرة الإمارات A380 تفتتح سباق الجائزة الكبرى الإسباني

المصدر: برشلونة - البيان الرياضي

حظي سباق الجائزة الكبرى الإسباني فورمولا 1، بافتتاح فريد أول من أمس، عندما حلّقت إحدى طائرات الإمارات A380 فوق مضمار السباق في عرض جوي تابعه آلاف المشاهدين.

وجاء هذا العرض الخاص احتفالاً بطيران الإمارات شريكاً رئيساً لسباق الجائزة الكبرى الإسباني. وتعد الناقلة أكبر مشغّل في العالم لطائرات A380، حيث يضم أسطولها حالياً 109 طائرات من هذا الطراز ذي الطابقين، تخدم أكثر من 50 مدينة في القارات الست برحلات منتظمة.

والإيرباص A380 التي أدّت العرض الجوي هي أحدث طائرة تنضم إلى أسطول طيران الإمارات وكانت في طريقها إلى دبي من مركز التسليم في هامبورغ حين توقفت في برشلونة للمشاركة في فعاليات الجائزة الكبرى.

وأقلعت الطائرة من مطار برشلونة الدولي في الساعة 2:00 بعد الظهر وحلقت على ارتفاع 1300 قدم وبسرعة 180 عقدة فوق مضمار السباق، بقيادة القبطان باتريك دي روك ومساعديه الضابط أول عبد الله اليماحي والضابط أول سيرجيو بوشول.

وترتبط طيران الإمارات باتفاقية شراكة عالمية مع فورمولا - 1 منذ عام 2013، وقد تم تجديدها خلال سباق الجائزة الكبرى الإسباني حتى عام 2022. وتتيح هذه الشراكة للناقلة عرض علامتها التجارية وتنظيم فعاليات ترويجية للجمهور خلال 15 سباقاً مدرجاً على أجندة بطولة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) العالمية للفورمولا ون، وذلك عبر أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 158 وجهة عبر قارات العالم الست انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي، وهي مهيأة لنقل المشجعين إلى معظم الدول التي تستضيف السباقات، بما فيها النمسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وسنغافورة واليابان وأستراليا وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية.

وتشغل الناقلة طائرات A380 إلى عدد من هذه الوجهات ومنها برشلونة ومدريد. جدير بالذكر أن البريطاني لويس هاميلتون نجح في استعادة صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى، مع تمديد مرسيدس رقمه القياسي بالسيطرة على المركزين الأول والثاني للمرة الخامسة على التوالي.

ومنح الفوز 76 في مسيرة بطل العالم خمس مرات والثالث هذا الموسم التقدم بفارق سبع نقاط على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بعد خمسة من 21 سباقا. وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول الذي يستخدم محركات هوندا في المركز الثالث أمام سائقي فيراري سيباستيان فيتل وشارل لوكلير في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وقال هاميلتون «نصنع التاريخ بحصد المركزين الأول والثاني للمرة الخامسة على التوالي».