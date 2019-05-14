رفع الإيقاف القاري عن رئيس الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، رفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بعد قبول الالتماس الذي تقدم به، وبالتالي يمكن لمنصور حضور مباراتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وكان «كاف» قرر قبل عدة أشهر، توقيع عقوبة الإيقاف لمدة عام على رئيس الزمالك، ومنعه من دخول الملاعب محليا وأفريقيا، وكذلك منعه من التوقيع على أي قرار يخص الفريق على خلفية هجومه إعلاميا علي قيادات الكاف. من جانبه، قرر منصور رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق، ومضاعفتها في حالة التتويج باللقب الأفريقي.