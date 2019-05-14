الهلال السوداني يمنع حارس مرماه من «التغريد»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف نادي الهلال عن أنه أخطر لاعبه الأوغندي جمال سالم بعدم كتابة أية «تغريدة» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستقبلاً، حتى لا تسبب مشاكل للنادي، وذلك على خلفية ما بدر منه مؤخراً. وكان الهلال قد أحال جمال سالم إلى لجنة التحقيق والتي كوّنها برئاسة الطريفي الصديق بعد تغريدة للاعب عبر فيها عن بالغ أسفه لتأخير مرتباته لعدة أشهر.

وقرر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة التونسي نبيل الكوكي منح اللاعبين راحة عن التدريبات في الفترة القادمة، ورهن العودة إلى التحضيرات بقرار نهائي من اتحاد كرة القدم السوداني.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد علق النشاط الرياضي لأجلٍ لم يحدده، وأعلن في الوقت ذاته عن اجتماع لبحث الأزمة مع أندية الدوري الممتاز. وأدى الهلال تدريباً على ملعبه أول أمس ركز فيه الجهاز الفني على العمل البدني والتكتيكي.