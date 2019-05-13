شاهد.. هاتف ذكي يوقف نزالاً في بطولة العالم للجيدو

المصدر: البيان الالكتروني

صُعق المتفرجون خلال بطولة العالم للجودو 2019 في أذربيجان السبت عندما أوقف النزال بين اثنين من رياضيي الجودو بعد سقوط هاتف محمول من جيب أحد المنافسين.

وكان النزال وفق "يورونيوز" بين البرتغالي أنري إيغويتزي (بالأبيض) والسويدي روبن باسيك ضمن منافسات فئة 81 كيلوغراماً.

وتم إقصاء إيغويتزي بعد الخسارة النزال، ويبدو أنه كان نسي هاتفه المحمول في جيبه عندما كان يستمع للموسيقى قبل المواجهة.