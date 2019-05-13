فريق الإمارات للدراجات يشارك في جولة إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

بدأ فريق الإمارات للدراجات، مشواره في جولة إيطاليا، بمشاركة الإيطالي دييغو أوليسي الذي حل في المركز السابع عشر في المرحلة الافتتاحية من الجولة، وهي سباق ضد الزمن للأفراد على مسار بطول 8 كم انتهى بمنحدر قاسٍ على طول 2 كم، وفاز الدراج بريموز روجليك (فريق جامبو - فيزما) بالمركز الأول، وحل ثانياً سايمون ييتس من فريق ميتشيلتون - سكوت.

وقال أوليسي: كانت معنوياتي عالية خلال السباق وقدمت أداء طيباً، بذلت أقصى جهدي في الجزء الأول من السباق، وأدركت أنني لن أحظى بفرصة منافسة الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق مع وصولنا إلى مسافة التسلق الأخيرة.