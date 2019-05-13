يوفنتوس يتخلى عن الخطوط بعد 116 عاماً

المصدر: روما - وكالات

كشف يوفنتوس النقاب عن قميصه للموسم الجديد ، بتصميم جديد تماماً تخلى عن المظهر المخطط «التاريخي» لملابس «السيدة العجوز». وفي التصميم الجديد ينقسم القميص إلى نصفين أبيض وأسود، مع وجود خط وردي فاصل بين اللونين في المنتصف.

وبذلك تخلى بطل إيطاليا عن الخطوط السوداء والبيضاء المعتادة على قميصه، لأول مرة منذ 116 عاماً. وجرى اعتماد التصميم الجديد بعد أن وجدت أبحاث أن قمصان يوفنتوس السابقة ، تذكّر مشجعي النادي في الولايات المتحدة بملابس الحكام في رياضتي البيسبول وكرة القدم الأمريكية.

وقبل أشهر سربت صور الزي الجديد، مما أثار ردود فعل متباينة بين عشاق العملاق الإيطالي، إذ اعتبر البعض أنه لا يعبر عن عراقة النادي. واتهمت جماهير النادي الإدارة بأنها تحاول أن توفر لنفسها باباً جديداً من أجل تحقيق الأرباح».