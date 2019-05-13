«بوندسليغا».. الحسم عند أصدقاء الأمس

المصدر: برلين - وكالات

يحتاج الصربي كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لنقطة عندما يواجه فريقه القديم آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل لحسم التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، كما يتعين على لوسين فافري، مدرب بوروسيا دورتموند، مواجهة فريقه الأسبق مونشنغلادباخ على أمل سقوط بايرن ميونيخ.

وترك كوفاتش فريق فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي، بعد أن فاز على فريق بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا. والآن يواجه كوفاتش فريقه القديم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، حيث يسعى بايرن، متصدر الترتيب، للتتويج بلقبه السابع على التوالي، ولكنه سيكون أول لقب يحسمه الفريق أمام جماهيره منذ 2000.

وقال كوفاتش: الحياة الحقيقية تكتب أفضل السيناريوهات، ألعب مع فريقي القديم في محاولة للفوز باللقب، ولكنهم لديهم أهداف أيضا ويريدون التأهل لدوري أبطال أوروبا، لن تكون المباراة سهلة ولكن الأجواء ستكون رائعة.

وكان بإمكان بايرن أن يتوج باللقب قبل جولة من نهاية الدوري يوم السبت، ولكن تعادله سلبيا مع لايبزيغ صاحب المركز الثالث، وفوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف 3 - 2 أرجأ التتويج لليوم الأخير. وقال كوفاتش: عدم حسمنا للقب أمر مزعج لأننا كنا الفريق الأفضل. وقال توماس مولر لاعب بايرن «نريد حسم اللقب في الأسبوع المقبل. كافحنا بعد تأخرنا بتسع نقاط (بنهاية العام الماضي) ونحن طماعون».

وأهدر بايرن العديد من الفرص عبر سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي كما تم إلغاء هدف ليون جوريتسكا في الشوط الثاني بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. ويلعب بايرن ضد لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 مايو.

إنها المرة الثانية في آخر تسع سنوات التي يستمر بها سباق المنافسة على اللقب للجولة الأخيرة، ويضاف إلى ذلك أن فافري مدرب دورتموند سيكون في موقف مشابه لكوفاتش.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت المقبل بحثا عن الفوز ويأملون في خسارة بايرن، خاصة أن الفارق بين دورتموند وبايرن أصبح نقطتين فقط، بالإضافة إلى أن المتصدر لديه فارق أهداف كبير.

وكان فافري تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ لمدة أربع سنوات قبل أن يقدم استقالته عقب الخسارة في أول خمس مباريات في موسم 2015 - 2016.

وما يجعل منافسات الجولة الأخيرة من الدوري مثيرة هي أن مونشنغلادباخ وفرانكفورت منافسي دورتموند وبايرن ميونيخ، في صراع أيضا على احتلال المركز الرابع، الأخير، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.