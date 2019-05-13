سوسيداد يحرم سيدات أتليتيكو من الثنائية

المصدر: مدريد - وكالات

أحرز فريق ريال سوسيداد لقب كأس إسبانيا للسيدات لأول مرة، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على أتليتيكو مدريد، أول من أمس، ليحرم منافسه من حصد الثنائية المحلية. وتقدمت إستير غونزاليس بهدف لأتليتيكو في الدقيقة 15 أمام 17 ألف متفرج في غرناطة لتواصل التألق بعد تسجيل ثلاثية في الفوز 3-1 على سوسيداد الأسبوع الماضي في لقاء التتويج بالدوري الإسباني،

لكن المكسيكية كيانا بالاسيوس أدركت التعادل قبل أن تضيف زميلتها الإسبانية الدولية ناهيكاري غارسيا الهدف الثاني لسوسيداد بعد مرور ساعة من اللعب. وحافظ سوسيداد على تقدمه بينما رد إطار المرمى محاولتين من أتليتيكو قرب النهاية.