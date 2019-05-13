الاتحاد السوداني يعلّق النشاط الرياضي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قراراً بتعليق النشاط الرياضي بعد تقديم الأندية لخطابات منفردة حددت من خلالها صعوبة استمرار النشاط الرياضي لأسباب أمنية واقتصادية، وسبق للأندية إصدار بيان أعلنت من خلاله تعليق المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم.

فيما كشف الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني عن دعوة قدمها رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد لرؤساء الأندية للاجتماع وبحث المستجدات التي طرأت على الساحة. وكان (16) نادياً تحت لواء الدرجة الممتازة قد أعلنت رفضها المشاركة في منافسات الاتحاد العام لكرة القدم بناءً على الظروف التي تعاني منها البلاد سياسياً واقتصادياً.

وقال متحدث باسم نادي الهلال إن موقف ناديه واضح، وإن المرحلة الحالية تتطلّب إلغاء الموسم ، وكشف ممثل نادي الأمل عطبرة أنهم ماضون في استرداد حقوقهم، وأن كل الخيارات مفتوحة. فيما أكد ممثل المريخ أن أندية الممتاز أوضحت موقفها تجاه قرار الاتحاد القاضي باستئناف النشاط.