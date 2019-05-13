الترجي التونسي متشبّث بالبلايلي

المصدر: تونس- صالح قادري

أبدى الترجي التونسي تشبثه بلاعبه الجزائري يوسف البلايلي، الذي تلقى عرضاً لقاء أكثر من مليون يورو. وأكد مصدر مقرب جداً من إدارة الترجي التونسي أن مسؤولي الفريق متمسكون باللاعب الجزائري لأهميته الكبيرة في الهجوم، فضلاً عن إمكانية تسريح زميله في الهجوم أنيس البدري، وسيكون من الصعب التخلي عنهما معاً.

وما يدل على قيمة هذين اللاعبين هو أنهما قد صنعا فوز فريقهما، أول من أمس، أمام الاتحاد المنستيري في إطار ربع نهائي كأس تونس حيث سجلا هدفين من ثلاثة أهداف فاز بها الترجي التونسي مقابل هدف وحيد للاتحاد المنستيري.

وبما أن القرعة موجهة فإن الترجي التونسي سيلاقي النادي الصفاقسي في نصف النهائي في مباراة تعد بمثابة الدور النهائي قبل النهائي، في حين أن نصف النهائي الثاني سيجمع بين الملعب القابسي والفائز في مباراة النجم والأفريقي.