كلوب يسخر من اختيار باكو لنهائي الدوري الأوروبي

المصدر: لندن - وكالات

انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول، اختيار باكو لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر، وقال إن الاتحاد الأوروبي ، بحاجة إلى التدقيق في طريقة اختيار المدن التي تستضيف مثل هذه المباريات. وسيضطر جمهور أرسنال وتشيلسي‭‭‭‭‭ ،‬‬‬‬‬وهما طرفا نهائي الدوري الأوروبي، لقطع مسافة إجمالية تزيد على ثمانية آلاف كيلومتر، لحضور النهائي في عاصمة أذربيجان في 29 مايو.

وفي الوقت الذي عبّر فيه جمهور ليفربول وتوتنهام عن الانزعاج من ارتفاع تكاليف حضور نهائي الأبطال في مدريد، قال كلوب إن مشجعي تشيلسي وأرسنال، يشعرون بصعوبات أكبر.

وقال كلوب «أعتقد أن تكاليف السفر والإقامة في مدريد باهظة بشكل كبير، لكن الذهاب إلى باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي، مسألة تثير الضحك». وأضاف كلوب «لا أعرف ماذا تناول من اتخذوا مثل هذه القرارات في وجبة الإفطار، حين أقدموا على ذلك».

توجهنا العام الماضي إلى كييف ، وهي مدينة رائعة. لكن كان من المستبعد أن يكون فريق روسي أو فريق من هذا الجزء من العالم في المباراة النهائية. وقال تيم رولز عضو مجلس إدارة (بي.بي.سي)، إن الرحلة إلى باكو ستتضمن سبع ساعات بالحافلات، من تبليسي عاصمة جورجيا (التي ستكون محطة وسيطة).

وأضاف رولز "باكو واحدة من أكثر المدن التي يتعذر الوصول إليها من المملكة المتحدة. يوجد عدد قليل من الرحلات الجوية، والمتاح ثمنه باهظ". ودافع الاتحاد الأوروبي عن اختيار باكو، وقال إنه من المستحيل التنبؤ مسبقاً بالأندية التي ستتأهل إلى نهائي البطولة.