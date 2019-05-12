هيريرا يودع جمهور يونايتد برسالة مؤثرة

المصدر: لندن - وكالات

أكد أندير هيريرا لاعب الوسط رحيله عن مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده ونشر رسالة فيديو مفعمة بالمشاعر أمس.

وأعلن اللاعب البالغ عمره 29 عاماً، والذي انضم من أتليتيك بيلباو في 2014، رحيله في رسالة عبر حساب النادي على تويتر.

وقال الإسباني هيريرا أفضل لاعب في تشكيلة يونايتد عام 2017 «هناك حب للون الأحمر في قلبي وعرفت ذلك منذ أول مرة لعبت فيها هنا وفي اللحظة التي بدأت فيها ارتداء هذا القميص».

«يملك النادي مشجعين بالآلاف ويحترم ويتذكر كل لاعب قدم كل شيء. حصلت على مشاعر استثنائية عندما استمعت إلى الهتاف باسمي. شعرت بالفخر عندما قررت الجماهير أني كنت جزءاً من هذا التاريخ الرائع».