المصدر: لوس أنجلس - وكالات

فرض ستيفن كوري نفسه نجماً أوحد في غياب زميله كيفن دورانت، وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين، إلى نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على حساب هيوستن روكتس، من خلال الفوز في المباراة السادسة 118-113.

وأنهى كوري المباراة كأفضل مسجل في فريقه مع 33 نقطة، علماً أن أفضل لاعب في الدوري مرتين سجل كل نقاطه في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها هيوستن على ملعبه أول من أمس، وحسم غولدن ستايت سلسلته في الدور نصف النهائي للمنطقة 4-2 (من سبع مباريات ممكنة)، ليبلغ نهائي المنطقة للمرة الخامسة توالياً.