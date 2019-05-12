بوكيتينو يصدم يوفنتوس بـ 20 مليون يورو

المصدر: روما - وكالات

ذكرت تقارير صحفية، أمس، أن نادي يوفنتوس أجرى اتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك لإقناعه بقيادة فريق السيدة العجوز.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو»، أن يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو، في الأيام القليلة الماضية، إلا أن النادي صدم نتيجة مطالب المدرب الأرجنتيني المالية. وأضافت أن بوكيتينو طلب الحصول على 20 مليون يورو، راتباً سنوياً.

ومع اقتراب احتمال مغادرة أليغري البالغ 51 عاماً صفوف الفريق الإيطالي نهاية الموسم الحالي، يتطلع النادي للتعاقد مع أحد المدربين، الإسباني بيب غوارديولا، أو الفرنسي ديدييه ديشامب، أو الأرجنتيني بوكيتينو.