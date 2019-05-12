فيفا يمدد الحظر على ريولا عالمياً

المصدر: عواصم - وكالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حظر أنشطة وكيل اللاعبين مينو رايولا، لمدة ثلاثة أشهر، حيث قام فيفا بتمديد الحظر الموقع عليه في إيطاليا وتطبيقه عالمياً.

وذكر فيفا أول من أمس، أن اللجنة التأديبية حظرت أنشطة شقيقه، فينشينزو رايولا لمدة شهرين. ويمثل مينو رايولا العديد من اللاعبين الكبار، من بينهم الفرنسي بول بوغبا، بطل العالم، والسويدي، زلاتان إبراهيموفيتش. ولم يقدم فيفا أو الاتحاد الإيطالي ، اللذين حظرا رايولا الأربعاء الماضي، أي سبب لهذه العقوبات .

وكتب رايولا على «تويتر»، إن الحظر الإيطالي مبني على «أسس زائفة وأكاذيب». وأضاف: «ما يقلقني هو أنه كان حكماً هيمنت عليه الرغبة السياسية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب القانونية».

وأضاف: «أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يسامحني، عندما نشرت انتقاداتي لدوره في الحالة الكارثية التي تعيشها كرة القدم الإيطالية. بالإضافة لدوره في المسلسل الأخير من مشكلة العنصرية».