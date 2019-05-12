رئيس الاتحاد التونسي يدافع عن الصفاقسي أمام «كاف»

المصدر: تونس- صالح قادري

يحضر اليوم رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء في القاهرة الاجتماع الذي خصصه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأحداث التي شهدتها مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغربي والنادي الصفاقسي.

وقد أعد الاتحاد التونسي بالتنسيق مع النادي الصفاقسي ملفاً يتضمن كل الممارسات والمظالم التي تعرض لها النادي الصفاقسي خلال المباراة المذكورة وأفاد مصدر مقرب من إدارة الاتحاد التونسي أن الملف يتضمن لمحة عن التاريخ الصفاقسي في المسابقة الأفريقية المعنية التي فاز بها أربع مرات دون أن يتعرض لمضايقات مثل التي عاشها في المغرب فضلاً عن المظلمة التحكيمية، كما أن تصريح الحكم السنغالي الذي أدار المباراة المتضمن تأكيداً لعدم تعرضه للاعتداء من طرف لاعبي النادي الصفاقسي سيكون أحد الأسلحة التي سيعتمد عليها الجريء في دفاعه عن الصفاقسي.