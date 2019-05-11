بالفيديو..بوتين يسقط على وجهه في مباراة هوكي

المصدر: البيان الالكتروني

سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثمانية أهداف على الأقل أثناء لعب مباراة في هوكي الجليد مع لاعبين سابقين في دوري الهوكي الوطني في مدينة سوتشي، قبل أن يسقط على وجهه، بينما كان يلوح للجماهير بعلامة النصر بعد المباراة.

وبدا الرئيس الروسي، البالغ من العمر 66 عاماً، على ما يرام بعد السقطة، فيما أصبحت مشاركته في مباراة نجوم الهوكي تقليداً سنوياً.

وذكرت وكالة «رويترز» ووكالة «أسوشيتيد برس» أن بوتين أحرز 8 أهداف خلال المباراة، بينما يشير بيان الكرملين الرسمي إلى أنه سجل 10 أهداف، وأضاف زميله في الفريق وزير الدفاع سيرجي شويغو 3 أهداف.

ويلعب بوتين في خط الوسط الهجومي، ويرتدي القميص رقم 11. وتقول صحيفة «الغارديان» البريطانية إنه لم يواجه مقاومة كبيرة من المدافعين خلال المباراة، كما عاونه زملاؤه بصناعة الكثير من فرص التسجيل خلال اللقاء، وفق الصحيفة صحيفة الشرق الاوسط.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يشارك فيها بوتين في مباراة نجوم رابطة الهوكي في روسيا، والتي استحدثت عام 2011، وسجل 36 هدفاً في كل مبارياته السابقة.

ويخوض الرئيس الروسي عادة مباريات لهوكي الجليد، ويلعب إلى جواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال، وتبث المباريات على التلفزيون الروسي.