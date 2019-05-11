شاهد.. بوتين هدافاً ماهراً في مباراة للهوكي

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن رئيس روسيا فلاديمير بوتين من تسجيل 10 أهداف خلال مشاركته في مباراة بدوري الهوكي الليلي، التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

ومعروف عن بوتين شغفه بالرياضة، حيث يمارس رياضات عدة، منها الفروسية والسباحة، وبالأخص رياضة الجودو.

شاهد الفيديو، الذي نشرته قناة (Ruptly) واحكم إن كان بوتين لاعب هوكي جيد ام لا، وإن كان بإمكانه الاحتراف في أي ناد للهوكي.