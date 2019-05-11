سواريز يخضع لعملية جراحية

المصدر: مدريد - أ ف ب

خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي لويس سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع كما أعلن ناديه أمس.

وسيغيب سواريز بالتالي عن نهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو الجاري، وعن بداية بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

وأصدر النادي الكاتالوني بياناً أكد فيه أن «لاعب فريق الدرجة الأولى لويس سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، أما فترة غيابه المحتملة فتتراوح من 4 إلى 6 أسابيع».

وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.