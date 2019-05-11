نوريس .. حلم منظمي الفورمولا 1

المصدر: باريس- أ ف ب

يجسد سائق فريق ماكلارين للفورمولا واحد البريطاني لاندو نوريس صورة العصر الرقمي لرياضة الفئة الأولى، باعتباره من رواد مواقع التواصل وشديد الإقبال على الألعاب الإلكترونية، ما جعله مكسبا لمنظمي بطولة العالم الساعين إلى جذب جمهور شاب.

ويمثل نوريس رهاناً في البحث عن جمهور خارج القاعدة التقليدية المتقدمة بالسن: سائق هو الأصغر سنا على الحلبات (19 عاما)، مستخدم نهم لمواقع التواصل، لا سيما لمشاركة نشاطاته، ويبدو أنه يتمتع بما يكفي لخوض مسيرة ناجحة، إذ حل سادسا في الترتيب النهائي لجائزة البحرين الكبرى في مارس الماضي، في سباقه الثاني فقط في الفئة الأولى.

ويصل عدد متابعي نوريس عبر انستغرام لنحو 350 ألف شخص. ويظهر في تعليقاته ومنشوراته مرحاً وبسيطاً، ما يثير من حوله الكثير من الاهتمام.