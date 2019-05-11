تشلسي وأرسنال يؤكدان الهيمنة الإنجليزية

المصدر: لندن - أ ف ب

أكمل تشلسي هيمنة الأندية الإنجليزي على المسابقات الاوروبية هذا الموسم بتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم بفوزه إيابا على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي الاضافي.

وسيكون النهائي المقرر في 29 مايو في باكو إنجليزيا بالكامل لأن تشلسي سيتواجه مع أرسنال المتأهل على حساب فالنسيا الإسباني بفوزه 3-1 ذهابا و4-2 إيابا.

وكان ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز قد تأهلا لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي الأول برشلونة والثاني أياكس أمستردام الهولندي.